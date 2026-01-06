Pluto TV lanza canal de Dragon Ball Z con sagas de Freezer, Saiyajins y Garlic Jr.

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este 2026 comienza con buenas noticias para los amantes del anime: Pluto TV contará con un canal exclusivo de Dragon Ball Z, donde se transmitirán las tres primeras sagas de la popular franquicia creada por Akira Toriyama.

La programación comenzará el 1 de septiembre de 2026, fecha en la que se lanzará este nuevo espacio dentro de la plataforma gratuita de streaming, que no requiere suscripción ni pago alguno, solo descarga en dispositivos inteligentes.

Las sagas que llegarán a Pluto TV

De acuerdo con medios internacionales y fuentes especializadas en cultura geek, el canal de Dragon Ball Z en Pluto TV incluirá las siguientes etapas clave del anime:

Saga de los Saiyajins : Presenta la llegada de Raditz, Nappa y Vegeta , así como el inicio del entrenamiento de Gohan y la alianza entre Goku y Piccolo.

Saga de Freezer : Considerada por muchos como la mejor del anime, muestra el enfrentamiento final entre Goku y Freezer en Namek, donde nace por primera vez la leyenda del Súper Saiyajin .

Saga de Garlic Jr.: Un arco breve, pero fundamental, que se ubica cronológicamente entre la derrota de Freezer y la llegada de los androides.

Estas tres temporadas abarcan decenas de episodios llenos de acción, transformaciones épicas y batallas que marcaron la infancia de millones de personas en México y Latinoamérica.