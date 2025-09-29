PlayStation y Reebok lanzan tenis edición especial por 30 aniversario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La icónica marca de videojuegos PlayStation anunció una colaboración con Reebok para lanzar una colección de tenis edición especial, con motivo del 30 aniversario de la consola que revolucionó la industria del gaming en los años noventa.
La línea, titulada PlayStation x Reebok, busca combinar la cultura gamer con el estilo urbano y deportivo. Los diseños incluyen referencias nostálgicas a la primera consola de Sony, como el color gris característico, además de detalles inspirados en los botones del famoso control.
La colección estará disponible en diferentes diseños deportivos pensados tanto para la cancha como para el uso cotidiano, y promete atraer tanto a fanáticos de los videojuegos como a coleccionistas.
Aunque aún no se ha revelado la fecha exacta de lanzamiento, la alianza ya ha generado expectativa, donde los seguidores esperan que la colección llegue a México.
BCT