PlayStation abrirá multijugador gratis este fin de semana: así funciona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Buenas noticias para la comunidad gamer: Sony anunció que, por tiempo limitado, los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 podrán acceder al juego en línea sin contar con una suscripción activa a PlayStation Plus, una promoción que la compañía libera en distintas fechas a lo largo del año para incentivar el multijugador en su plataforma.
La marca explicó que el objetivo es permitir que más jugadores se reúnan con amigos y disfruten títulos competitivos o cooperativos sin la barrera del pago mensual. Aunque es común que las consolas cobren por habilitar el juego online, esta práctica sigue incomodando a parte de la comunidad, por lo que el fin de semana gratuito representa una oportunidad muy atractiva.
De acuerdo con la página oficial del servicio, Sony habilitará el acceso libre al multijugador a partir de la primera hora del sábado 6 de diciembre, y la promoción concluirá a la medianoche del domingo 7 de diciembre. Durante ese periodo, cualquier jugador podrá conectarse a partidas online sin PlayStation Plus.
PlayStation recomendó aprovechar la oferta para títulos como Call of Duty: Black Ops 7, Battlefield 6 y otras entregas multijugador que suelen tener alta actividad durante fines de semana. La compañía recordó que no hay ningún requisito previo, más allá de contar con una cuenta activa en PlayStation Network y conexión a Internet.
La plataforma cerrará el año con lanzamientos destacados para sus suscriptores mensuales. Entre ellos se encuentran LEGO Horizon Adventures, que reimagina la aventura de Aloy en formato familiar, y Neon White, uno de los indies más aclamados de 2022. Para los amantes del terror llegan Killing Floor 3 y The Outlast Trials, mientras que las membresías Essential, Extra y Deluxe sumarán también Synduality Echo of Ada, un shooter de extracción que sigue la tendencia creciente del género.
AVS