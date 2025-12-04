PlayStation abrirá multijugador gratis este fin de semana: así funciona

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Buenas noticias para la comunidad gamer: Sony anunció que, por tiempo limitado, los usuarios de PlayStation 5 y PlayStation 4 podrán acceder al juego en línea sin contar con una suscripción activa a PlayStation Plus, una promoción que la compañía libera en distintas fechas a lo largo del año para incentivar el multijugador en su plataforma.

La marca explicó que el objetivo es permitir que más jugadores se reúnan con amigos y disfruten títulos competitivos o cooperativos sin la barrera del pago mensual. Aunque es común que las consolas cobren por habilitar el juego online, esta práctica sigue incomodando a parte de la comunidad, por lo que el fin de semana gratuito representa una oportunidad muy atractiva.

De acuerdo con la página oficial del servicio, Sony habilitará el acceso libre al multijugador a partir de la primera hora del sábado 6 de diciembre, y la promoción concluirá a la medianoche del domingo 7 de diciembre. Durante ese periodo, cualquier jugador podrá conectarse a partidas online sin PlayStation Plus.