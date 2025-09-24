Planean bioserie de Capulina… ¡protagonizada por su nieto!

La propuesta generó de inmediato una avalancha de reacciones. Mientras algunos seguidores celebraron la iniciativa y pidieron que la serie incluya anécdotas de la época del Cine de Oro Mexicano, otros aprovecharon para recordar una polémica reciente.

Gaspar Henaine, mejor conocido como Capulina, nació en 1927 y se convirtió en uno de los comediantes más reconocidos de México en las décadas de 1950 y 1960. Apodado el “Rey del humorismo blanco”, protagonizó decenas de películas al lado de Marco Antonio Campos “Viruta” y dejó huella también en la televisión con su programa “El show de Capulina”, además de tener su propio cómic: Capulinita.

Aunque aún no se han revelado fechas ni el formato que tendrá la bioserie (televisión o plataforma digital), Oliver ha comenzado a generar conversación y participación del público al abrir una convocatoria informal para recibir propuestas sobre qué momentos incluir en el guion.