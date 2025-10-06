¿Plagio? Comparan "Opalite" de Taylor Swift con "1+1=2 Enamorados" de Luis Miguel y redes explotan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva canción de Taylor Swift, titulada “Opalite”, ha desatado una controversia en redes sociales al ser comparada con el tema “1+1=2 Enamorados”, popularizado en los años 80 por el cantante mexicano Luis Miguel.
En plataformas como X y TikTok, usuarios han compartido videos comparativos en los que aseguran que ambas canciones tienen similitudes en ritmo, progresión armónica y estilo melódico. “¿Taylor Swift escuchaba a LuisMi de niña?”, bromeó una usuaria en un clip que ya suma miles de reproducciones.
“1+1=2 Enamorados” no es una canción original de Luis Miguel, aunque es uno de los temas que lo catapultaron en su etapa infantil. Fue escrita por los compositores argentinos Rubén Amado y Javier Santos, y se incluyó en su álbum “Directo al corazón” (1982), cuando el cantante tenía apenas 12 años.
Hasta ahora, Taylor Swift ni su equipo han emitido una postura al respecto. En los créditos oficiales de “Opalite” aparecen únicamente Taylor Swift, Max Martin y Shellback como autores.
Expertos en propiedad intelectual explican que para que se configure legalmente un plagio, se debe demostrar coincidencia sustancial en elementos protegidos como la melodía, letra o armonía, lo cual debe ser validado mediante peritajes musicológicos.
La discusión continúa siendo, por ahora, parte del debate en redes sociales. Mientras tanto, el nombre de Luis Miguel vuelve a ser tendencia en plataformas digitales gracias a esta inesperada comparación con una de las artistas más influyentes del pop actual.
