¿Plagio? Comparan "Opalite" de Taylor Swift con "1+1=2 Enamorados" de Luis Miguel y redes explotan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La nueva canción de Taylor Swift, titulada “Opalite”, ha desatado una controversia en redes sociales al ser comparada con el tema “1+1=2 Enamorados”, popularizado en los años 80 por el cantante mexicano Luis Miguel.

En plataformas como X y TikTok, usuarios han compartido videos comparativos en los que aseguran que ambas canciones tienen similitudes en ritmo, progresión armónica y estilo melódico. “¿Taylor Swift escuchaba a LuisMi de niña?”, bromeó una usuaria en un clip que ya suma miles de reproducciones.