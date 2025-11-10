‘Pijamada Viral’: el nuevo reality de Aldo De Nigris que promete diversión 24/7

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El creador de contenido Aldo De Nigris anunció el lanzamiento de su nuevo proyecto: un reality show titulado Pijamada Viral, que seguirá un formato de convivencia al estilo de La Casa de los Famosos, donde él mismo participó.
El reality reunirá a varias celebridades dentro de una casa equipada con cámaras que grabarán las 24 horas, mostrando una convivencia espontánea, divertida y llena de momentos virales. Aunque aún no se ha confirmado el elenco completo, De Nigris ha comenzado el reclutamiento a través de sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que comenten a quién les gustaría ver en el programa.
Los participantes enfrentarán retos, dinámicas nocturnas y juegos que buscan generar contenido entretenido para redes sociales.
El estreno oficial de Pijamada Viral está programado para el 1 de diciembre de 2025. Sin embargo, aún no se ha confirmado la plataforma en la que será transmitido. El anuncio ha generado expectativa entre los fans del entretenimiento digital.
BCT