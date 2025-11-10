‘Pijamada Viral’: el nuevo reality de Aldo De Nigris que promete diversión 24/7

El reality reunirá a varias celebridades dentro de una casa equipada con cámaras que grabarán las 24 horas, mostrando una convivencia espontánea, divertida y llena de momentos virales. Aunque aún no se ha confirmado el elenco completo, De Nigris ha comenzado el reclutamiento a través de sus redes sociales, pidiendo a sus seguidores que comenten a quién les gustaría ver en el programa.