Piden no llevar niños a fiestas, pero se dividen las opiniones por este video

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En redes sociales usuarios apoyaron la postura de no llevar niños a las fiestas, aunque hubo otros que defendieron la idea de que éstos son el alma de ellas.

Lo anterior luego de que la página Sólo Acapulco compartió un video en el que se ve que en una fiesta una cantante es invadida en su espacio por niños al momento de su presentación.

En el clip se ve a varios niños que juegan, brincan y demás mientras la cantante hace su presentación, que no tiene nada que ver con algún genero rítmico, era más buen balada.

Junto con el clip se subió este texto, que apoya la idea de no llevar niños a la fiesta para que no pasen cosas como las del clip:

"NO TE ENOJES CUANDO LA INVITACIÓN DIGA: NO NIÑOS Imagínense el gastazo $ en un salón bonito, una grupo musical chingon y un video para recordar por siempre y que en todo el video…" (sic).

El video desató una ola de comentarios a favor y en contra de esta postura, y así lo manifestaron:

"Tienes razón, este fin de semana es cumpleaños de mi niño de 6 años y puse en la invitación no niños.4.6 mil"; "Si dice NO NIÑOS en una invitación se debe RESPETAR pues es la fiesta a la que se te invita, es su momento, sus recuerdos, no tuyos y menos de tus hijos..."; "Y los padres bien gracias, ni les dicen nada"; "1. Yo solo veo que la estan pasando bien, divirtiendose (porque fiesta), disfrutando de su niñez y no sentados aburridos y/o con el celular en la mano" (sic).

¿Qué opinas tú?