Personal de seguridad de basquetbolista golpea a Britney Spears; policía ya investiga

Al respecto, la policía de Las Vegas señaló que tomó conocimiento del incidente pero apuntó que no se han emitido arrestos ni citaciones además de que "No se proporcionarán más detalles en este momento".

En tanto, el jugador se pronunció al respecto este jueves y señaló que no vio lo ocurrido.

"Esa persona me estaba llamando 'señor, señor' y me agarró por detrás. No vi lo que pasó porque caminaba recto y me dijeron 'no te detengas' Pero esa persona me agarró por detrás, no por el hombro, me agarró por detrás. Sólo sé que los de seguridad la empujaron, no sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la apartó. No me detuve a mirar", dijo.