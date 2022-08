Perrita se hace viral tras ser la que cobra en taxi en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una perrita chihuahua se hizo viral tras ser la que cobra en un taxi en esta capital michoacana.

Fue a través de TikTok que la usuaria @teresacastroavila compartió el video de la perrita que junto a su dueño ruletean por las calles de Morelia.

"Historia: Tomé un taxi y llevaba a su perrita 'Chiqui'; me comentó el señor David (dueño del taxi), que no tiene con quien dejar a su perrita y no le gusta que se quede sola en casa, así que mejor se la lleva a trabajar y ahora la perrita ya sabe recibir el dinero del pago y entregárselo a su amado dueño", reza la descripción del video.

El visual muestra el momento en que la usuaria del taxi va a pagar y le llama a "Chiquis" para que le cobre.

De inmediato, la perrita se acerca a los asientos traseros y con su hocico toma los billetes y se los entrega al taxista.