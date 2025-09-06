Perrie Edwards de Little Mix anuncia que espera a su segundo bebé

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La cantante británica Perrie Edwards, integrante de la agrupación Little Mix, anunció que está esperando a su segundo hijo junto a su prometido, el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain.

La pareja ya es madre y padre de Axel, un niño de tres años, y ahora esperan la llegada de un nuevo integrante a la familia.

El anuncio se hizo a través de un video en Instagram publicado este 6 de septiembre, donde Edwards, de 32 años, apareció con una camiseta que en la parte trasera decía “Si él quisiera, lo haría...”. Al girar, la intérprete mostró su pancita de embarazo y la parte frontal de la prenda, que completaba el mensaje con “...y lo hizo!”.