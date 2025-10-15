¡Perdidas en Oz! Glinda y Elphaba encomiendan misión mágica a Wendy, Paola y Karina [Video]

El evento se celebrará el próximo 30 de octubre, y busca reunir a fans de todo el país con disfraces inspirados en los personajes de Wicked, como Glinda, Elphaba, el Hombre de Hojalata, el León, el Espantapájaros, entre otros.

El momento más comentado del video fue el guiño directo a la frase viral que catapultó a Wendy y Paola en redes sociales desde 2017:

“Gracias, Wendy, Paola y Karina, por ayudarnos. De verdad esperamos que no se pierdan… perdidas, perdidas, perdidas, perdidas, perdidas, perdidas”.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios celebrando la referencia y la visibilidad que Las Perdidas han alcanzado en el mundo del espectáculo, convirtiéndose en referentes de la diversidad y el humor mexicano.

La película Wicked: Por Siempre se estrenará en cines este 21 de noviembre. Se trata de la segunda parte de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway y promete cerrar la historia con un mensaje de amistad, valentía y magia.

rmr