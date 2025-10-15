Entretenimiento

Pequeños Musical y Tierra Sagrada arman bailongo tras quedar varados en Ecuandureo [VIDEOS]

Ecuandureo, Michoacán (MiMorelia.com).- Lo que comenzó como una larga espera por un bloqueo carretero terminó en una auténtica fiesta. La Banda Tierra Sagrada y Banda Pequeños Musical quedaron varados el pasado martes 14 de octubre en la autopista de Occidente, a la altura de la caseta de Ecuandureo, debido a los bloqueos organizados por el paro nacional agropecuario.

Lejos de desesperarse, los músicos aprovecharon para montar un concierto improvisado en plena vialidad. Con cerveza en mano y acompañados por fanáticos que también quedaron atrapados, interpretaron temas como Mujer infiel”, “La Buena y La Mala” y varios sones que pusieron a bailar a más de uno.

“Al mal tiempo, buena cara, ¿Oh no raza?”, compartió Tierra Sagrada en sus redes sociales junto con videos del momento.

Cabe señalar, que a través de una historia, la agrupación informó a sus seguidores en Tlahuelilpa, Hidalgo, donde tenían una presentación la noche del mismo martes, que no podrían llegar a tiempo debido a la situación vial.

El evento fue parte del paro nacional organizado por productores y campesinos, que afectó diversas regiones de Michoacán, incluyendo Vista Hermosa, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo y Zináparo, según reportes del C5 Michoacán.

