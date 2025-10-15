Pequeños Musical y Tierra Sagrada arman bailongo tras quedar varados en Ecuandureo [VIDEOS]

Cabe señalar, que a través de una historia, la agrupación informó a sus seguidores en Tlahuelilpa, Hidalgo, donde tenían una presentación la noche del mismo martes, que no podrían llegar a tiempo debido a la situación vial.

El evento fue parte del paro nacional organizado por productores y campesinos, que afectó diversas regiones de Michoacán, incluyendo Vista Hermosa, Jacona, Jiquilpan, Sahuayo y Zináparo, según reportes del C5 Michoacán.

SHA