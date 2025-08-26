Pepillo Origel presume a su guapo sobrino, modelo de Men's Health

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor de espectáculos Pepillo Origel sorprendió a sus seguidores este fin de semana al compartir una fotografía en la que aparece acompañado de su sobrino y ahijado, a quien presentó como modelo de la reconocida revista Men’s Health.

En la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Origel escribió: “Con mi sobrino y ahijado @lcorigel en una comida de sábado”, frase que rápidamente llamó la atención de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios.

El joven no solo se ha destacado como modelo, sino también como influencer fitness, mostrando rutinas de ejercicio y estilo de vida saludable en redes sociales.

Además, ha tenido participación en televisión nacional, al colaborar en la sección de ejercicios del programa matutino Hoy, lo que le ha permitido ganar mayor proyección y seguidores.