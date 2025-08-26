Pepillo Origel presume a su guapo sobrino, modelo de Men's Health

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El conductor de espectáculos Pepillo Origel sorprendió a sus seguidores este fin de semana al compartir una fotografía en la que aparece acompañado de su sobrino y ahijado, a quien presentó como modelo de la reconocida revista Men’s Health.
En la publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram, Origel escribió: “Con mi sobrino y ahijado @lcorigel en una comida de sábado”, frase que rápidamente llamó la atención de sus fans, quienes no tardaron en reaccionar con comentarios.
El joven no solo se ha destacado como modelo, sino también como influencer fitness, mostrando rutinas de ejercicio y estilo de vida saludable en redes sociales.
Además, ha tenido participación en televisión nacional, al colaborar en la sección de ejercicios del programa matutino Hoy, lo que le ha permitido ganar mayor proyección y seguidores.
La imagen generó un gran número de interacciones, en donde algunos usuarios elogiaron la apariencia del joven, mientras que otros aprovecharon para bromear respecto a la publicación. Entre los mensajes se pudieron leer felicitaciones por la unión familiar, pero también expresiones con tono sarcástico.
Entre los comentarios más destacados se encuentran:
“Sospechoso 🤨… muy turbio, pero bueno ya todo queda entre familia.”
“Así le llaman ahora…”
“Su sobrino uhmmmmm como que no creo.”
“Qué hermoso vacacionar con la familia, felicidades.”
“Óigame, está grandote el niño, salud por eso.” 🍷
La fotografía de Pepillo Origel y su sobrino rápidamente se volvió tema de conversación, reflejando el interés del público no solo por la vida personal del conductor, sino también por la carrera emergente de su familiar, quien ya comienza a abrirse camino en el mundo del modelaje y los medios de comunicación.
RYE-