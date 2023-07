Pepe Toño Macías llega por primera vez a la ConCo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por primera vez la gran estrella del doblaje Pepe Toño Macías llega a la ConCo, y será en Guadalajara que sus fans podrán verlo.

Y es que en los 15 años que lleva este evento nunca hemos visto a "El Guajolote" Macías ser parte de esta convención.

Fue este lunes que la Conco anunció como primer estrella invitada a Pepe Toño para festejar estos 15 años.

La cita será los próximos 16 y 17 de septiembre en Guadalajara y los boletos ya están a la venta, en 160 pesos por persona.

El "Guajolote" es famoso por personajes como James de Pokémon, el Capitán América en el UCM, Deadpool, Joker, Legolas, Cabo en Madagascar, Mousse en Ranma 1/2, Iruka Umino en Naruto, Emmet en la película de LEGO, Milo James Thatch en Atlantis: El imperio perdido, Crash en la Era de Hielo, Dr. Flug Slys en Villanos, Beto y Enrique de Plaza Sésamo, Chocolove de Shaman King, Detective Pikachu, Alucard en Castlevania, Buda Gautama en Record of Ragnarok, Humpty Dumpty en El gato con botas, Príncipe Sidon en The Legend of Zelda, Ookuninushi en Soy una Diosa ¿Y ahora qué?, Despa en Ranking of Kings y muchos, muchos, muchos personajes más.

RYE