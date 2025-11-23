Pemex niega vínculos con Miss Universo tras triunfo de Fátima Bosch

La atención mediática se centró en el hecho de que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, quien actualmente ocupa el cargo de subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad de Pemex, según confirmó el diario El Economista. La felicitación que Pemex hizo pública en redes sociales, reconociendo el logro de la joven, también fue interpretada por algunos sectores como una señal de cercanía institucional con el concurso.

Al respecto, Pemex afirmó que dicha felicitación se emitió “en el marco del entusiasmo popular por su triunfo” y no implica relación alguna con los directivos del certamen Miss Universo. “No se tiene injerencia con los directivos del certamen internacional”, enfatizó la empresa.