Pemex niega vínculos con Miss Universo tras triunfo de Fátima Bosch

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante los señalamientos por un posible conflicto de interés tras el triunfo de Fátima Bosch Fernández como Miss Universo 2025, Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un posicionamiento público en el que negó tener vínculos vigentes con empresas relacionadas y aseguró que no tiene injerencia alguna en el certamen internacional.
En una tarjeta informativa publicada este domingo, Pemex detalló que en febrero de 2023 firmó un contrato por 11 meses con las compañías Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., pero que actualmente no existe relación contractual con dichas firmas. Esta aclaración se da luego de que en redes sociales surgieran cuestionamientos sobre posibles nexos entre la paraestatal y el certamen de belleza.
La atención mediática se centró en el hecho de que Fátima Bosch es hija de Bernardo Bosch Hernández, quien actualmente ocupa el cargo de subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad de Pemex, según confirmó el diario El Economista. La felicitación que Pemex hizo pública en redes sociales, reconociendo el logro de la joven, también fue interpretada por algunos sectores como una señal de cercanía institucional con el concurso.
Al respecto, Pemex afirmó que dicha felicitación se emitió “en el marco del entusiasmo popular por su triunfo” y no implica relación alguna con los directivos del certamen Miss Universo. “No se tiene injerencia con los directivos del certamen internacional”, enfatizó la empresa.
Asimismo, Pemex reiteró su compromiso con el cumplimiento de normas éticas y el combate a la corrupción. “Continuaremos fortaleciendo la ética e integridad de nuestros trabajadores”, se lee en el documento oficial difundido por canales institucionales.
