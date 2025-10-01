¿Peligro para niños? Elon Musk arremete contra serie animada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elon Musk ha vuelto a generar controversia, esta vez al lanzar una cruzada pública contra la plataforma de streaming Netflix, a la que acusa de promover contenidos con una supuesta “agenda transgénero” dirigida a niños. La chispa que encendió la polémica fue un mensaje viral publicado donde exhortaba a sus seguidores: “Cancela Netflix por la salud de tus hijos”.

La serie animada Dead End: Paranormal Park, una producción que debutó en 2022 y que fue señalada por el propio Musk como ejemplo de lo que él considera “adoctrinamiento infantil”.

Dead End: Paranormal Park, creada por el británico Hamish Steele, es una comedia animada con tintes de terror que narra las aventuras de dos adolescentes —Barney, un joven transgénero, y Norma, una chica con ansiedad social— que enfrentan entidades sobrenaturales en un parque de diversiones encantado, junto con su perro parlante.

La serie, calificada por Netflix como apta para mayores de 7 años, fue aplaudida por la crítica por su tratamiento inclusivo y su enfoque en temáticas poco exploradas en animación infantil, como la identidad de género, la salud mental y la diversidad cultural.

Sin embargo, para Musk y otros críticos del llamado “contenido woke”, la representación de personajes trans en contenidos infantiles representa un intento por normalizar ciertas ideologías.

Pese a que Netflix canceló la serie tras su segunda temporada en 2023, Dead End: Paranormal Park ha cobrado nueva relevancia gracias a la controversia.

Para la comunidad LGBT+ y organizaciones de derechos humanos, la serie representa un avance en visibilidad y empatía. En contraste, los sectores más conservadores consideran que este tipo de contenidos debería tener restricciones más severas.