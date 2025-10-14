Peleas, un "descuido" y memes, así va La Granja VIP a unas horas de su estreno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El reality La Granja VIP de TV Azteca no ha tardado en dar de qué hablar. A solo unas horas de su estreno, ya suma momentos virales, tensiones entre participantes y un escándalo protagonizado por Sergio Mayer Mori, actual capataz de la semana e inmune ante las próximas nominaciones..
Tras imponerse en las primeras dinámicas del show, Mayer Mori fue elegido como el primer capataz, con acceso a privilegios como habitación privada y baño exclusivo.
Sin embargo, fue precisamente en ese espacio donde se convirtió en tendencia: fue captado completamente desnudo mientras se bañaba, durante una transmisión 24/7. Aunque la señal fue retirada, el video ya circulaba en redes, causando un revuelo inmediato.
Otro momento que encendió las redes fue el enfrentamiento entre Manola Díez y Carolina Ross, a raíz de una piña y la falta de colaboración en las labores de la granja.
El conflicto subió de tono y generó diversas reacciones entre sus compañeros y en plataformas sociales.
Aunque aún no ha protagonizado conflictos, La Bea se ha convertido en la participante más viral en redes sociales, especialmente en TikTok, donde sus expresiones, bailes espontáneos y reacciones naturales han sido motivo de decenas de memes y clips editados con música y efectos.
Su autenticidad ha conectado con el público, que la perfila como una de las favoritas del show.
Con apenas unos días al aire, La Granja VIP ya muestra el potencial para convertirse en uno de los realities más comentados del año, compitiendo así con "La Casa de los Famosos" de Televisa que recién terminó su tercera temporada.
