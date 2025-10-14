Peleas, un "descuido" y memes, así va La Granja VIP a unas horas de su estreno

Tras imponerse en las primeras dinámicas del show, Mayer Mori fue elegido como el primer capataz, con acceso a privilegios como habitación privada y baño exclusivo.

Sin embargo, fue precisamente en ese espacio donde se convirtió en tendencia: fue captado completamente desnudo mientras se bañaba, durante una transmisión 24/7. Aunque la señal fue retirada, el video ya circulaba en redes, causando un revuelo inmediato.