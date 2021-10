Residente reveló que el reggaetonero le llamó “llorando” y le pidió que bajara el video donde lo comparaba con un carrito de hot dogs. Y destacó que él sí le fue leal ante las peticiones de Balvin, razón por lo que dicho video ya no está en sus redes sociales.

“Lo bajé cabr*n. Terminaste llamando a todo mundo para que me buscaran. Me dejaste como ocho mensajes por WhatsApp diciéndome 'falso' y por las redes me escribes 'Respeto tu opinión'. ¡Qué más falso escribirme una putada por WhatsApp y frente a la gente hacerte el más bueno! Yo soy el mismo por las redes que frente tuyo, con mis mil errores, con mis impulsividades que me meten a cada rato en problemas, pero por lo menos soy real, soy yo, soy honesto, soy una sola persona, no veinte personas distintas como tú”, dijo René.