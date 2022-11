Pelea entre Kunno y Maryfer Centeno sube de tono; "sí sé leer"

Maryfer Centeno no se quedó callada y dedicó un video para hablar de lo que Kunno había dicho de ella.

“Tú dices que yo no sé leer… mira, lo que más me gusta en la vida es leer y escribir. De hecho, tengo cuatro libros escritos…el punto es que sí sé leer y que desafortunadamente es incorrecto. El lenguaje no se lee, se describe y analiza”, respondió la grafóloga.

Y añadió: “Yo creo que la mayoría de la gente no ha tenido la oportunidad de viajar. Qué bueno que tú la tengas, nos da muchísimo gusto. Sin embargo, eso no te hace mejor persona. Y si tu escala de valores es esa, entonces eres más pobre de lo que pensamos”.

Checa todo lo que se dijeron: