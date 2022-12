Pee Wee rompe el silencio y habla de la supuesta boda con su mánager

Sin embargo, hace unas horas el exvocalista de Kumbia Kings salió a desmentir los hechos y aclaró su orientación sexual.

"(Para mí) significa muchísima risa, honestamente llevo desde el martes que se dio a conocer, no sabes cómo me he reído con mi mamá, con mis hermanos, que realmente me conocen y conocen... ya tengo 34 años y conocen a todas las mujeres que han sido parte de mi vida, me parece muy chistoso", dijo el artista.