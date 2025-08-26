Pedro Torres enfrenta esclerosis lateral amiotrófica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El productor mexicano Pedro Torres, conocido por revolucionar la televisión nacional con formatos como Big Brother y Mujeres asesinas, enfrenta una etapa delicada de salud tras haber sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad incurable que afecta las neuronas motoras.

A raíz de la enfermedad, Pedro Torres ya presentaría dificultades para hablar, uno de los síntomas característicos de la ELA, la cual deteriora progresivamente la capacidad para moverse, comunicarse y eventualmente respirar.

Pedro Torres ha sido figura clave en la evolución del entretenimiento en México. Además de sus innovaciones en televisión, produjo videoclips para artistas de renombre como Luis Miguel, Amanda Miguel, Emmanuel, Julio Iglesias y Mijares. En lo personal, es recordado por su relación con la cantante Lucía Méndez, con quien tuvo un hijo.