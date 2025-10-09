¿Peacemaker 3? James Gunn aclara el futuro de John Cena en DC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de casi dos meses de acción, humor irreverente y escenas explosivas, la segunda temporada de Peacemaker, protagonizada por John Cena, llegó a su fin en HBO Max. Y con ello, la gran incógnita: ¿veremos una tercera temporada de esta aclamada serie?
Aunque el éxito de la serie y el liderazgo de James Gunn —nuevo encargado del Universo DC— parecían garantizar su continuidad, la respuesta no es tan simple.
En entrevista con Deadline, James Gunn explicó que Peacemaker forma parte del canon oficial del nuevo Universo DC, cuyo reinicio arrancará con la película de Superman. Esto confirma que los personajes de la serie seguirán vigentes en futuras producciones.
Sin embargo, Gunn fue claro al señalar que no hay planes inmediatos para una tercera temporada. “Algunos de estos personajes continuarán, pero no es exactamente Peacemaker 3. No lo descarto”, declaró. Incluso sugirió que el octavo y último capítulo de esta segunda entrega contiene pistas importantes sobre el futuro del equipo.
Dentro del Universo DC es común que los personajes migren entre proyectos, y Peacemaker no sería la excepción. La serie en sí nació como spin-off de El Escuadrón Suicida, y varios de sus personajes tienen potencial para continuar:
Peacemaker (John Cena): Protagonista absoluto y figura clave del nuevo DCU. Su historia aún no está completa.
Emilia Harcourt (Jennifer Holland): Agente destacada y aliada del protagonista. Su rol podría crecer en futuras entregas.
Leota Adebayo (Danielle Brooks): Personaje central con fuertes lazos narrativos y emocionales; hija de Amanda Waller.
Economos (Steve Agee): El único miembro del equipo que sigue oficialmente en Argus; su historia podría tomar otro rumbo.
James Gunn ha dejado abierta la puerta para que estos personajes formen parte del nuevo universo que él mismo lidera. Con Superman como punto de partida para esta nueva era, queda por ver cómo se insertarán los 11th Street Kids en las nuevas tramas.
Aunque Peacemaker 3 no está confirmada, todo indica que el personaje de John Cena y su peculiar equipo seguirán vivos en el mundo de DC, aunque quizás no bajo el mismo formato.
mrh