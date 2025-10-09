¿Peacemaker 3? James Gunn aclara el futuro de John Cena en DC

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de casi dos meses de acción, humor irreverente y escenas explosivas, la segunda temporada de Peacemaker, protagonizada por John Cena, llegó a su fin en HBO Max. Y con ello, la gran incógnita: ¿veremos una tercera temporada de esta aclamada serie?

Aunque el éxito de la serie y el liderazgo de James Gunn —nuevo encargado del Universo DC— parecían garantizar su continuidad, la respuesta no es tan simple.

En entrevista con Deadline, James Gunn explicó que Peacemaker forma parte del canon oficial del nuevo Universo DC, cuyo reinicio arrancará con la película de Superman. Esto confirma que los personajes de la serie seguirán vigentes en futuras producciones.

Sin embargo, Gunn fue claro al señalar que no hay planes inmediatos para una tercera temporada. “Algunos de estos personajes continuarán, pero no es exactamente Peacemaker 3. No lo descarto”, declaró. Incluso sugirió que el octavo y último capítulo de esta segunda entrega contiene pistas importantes sobre el futuro del equipo.