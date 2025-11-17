¡Pasen el Zelda! Así lucen Link y la princesa en el live-action

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria tierra de Hyrule está a punto de cobrar vida en la pantalla grande. Nintendo y Sony Pictures revelaron la primera imagen oficial de The Legend of Zelda, la esperada adaptación cinematográfica live-action del icónico videojuego, que llegará a los cines en 2027.

El adelanto muestra a Benjamin Evan Ainsworth como el valeroso Link, con su tradicional atuendo verde sin la clásica gorra, en un guiño visual a las entregas Twilight Princess y Ocarina of Time. A su lado, Bo Bragason encarna a una imponente Princesa Zelda, vestida con un conjunto azul elegante y armado con arco y flechas, al estilo de Breath of the Wild.

Ambos personajes aparecen rodeados de un paisaje exuberante, con montañas y vegetación que evocan la atmósfera mística de los videojuegos. Las orejas puntiagudas de los hylianos completan la estética, prometiendo fidelidad visual al universo creado por Shigeru Miyamoto.