¡Pasen el Zelda! Así lucen Link y la princesa en el live-action

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria tierra de Hyrule está a punto de cobrar vida en la pantalla grande. Nintendo y Sony Pictures revelaron la primera imagen oficial de The Legend of Zelda, la esperada adaptación cinematográfica live-action del icónico videojuego, que llegará a los cines en 2027.
El adelanto muestra a Benjamin Evan Ainsworth como el valeroso Link, con su tradicional atuendo verde sin la clásica gorra, en un guiño visual a las entregas Twilight Princess y Ocarina of Time. A su lado, Bo Bragason encarna a una imponente Princesa Zelda, vestida con un conjunto azul elegante y armado con arco y flechas, al estilo de Breath of the Wild.
Ambos personajes aparecen rodeados de un paisaje exuberante, con montañas y vegetación que evocan la atmósfera mística de los videojuegos. Las orejas puntiagudas de los hylianos completan la estética, prometiendo fidelidad visual al universo creado por Shigeru Miyamoto.
Detrás del proyecto se encuentra el director Wes Ball, reconocido por Kingdom of the Planet of the Apes y la saga Maze Runner. La filmación se desarrolla en Wellington, Nueva Zelanda, locación que ya ha demostrado ser terreno fértil para epopeyas cinematográficas como El Señor de los Anillos. Esta decisión sugiere que el nuevo Hyrule será tan vasto y mágico como la Tierra Media.
El live-action de The Legend of Zelda se perfila como uno de los estrenos más importantes del año 2027 y, de funcionar, podría marcar un antes y un después en la relación entre el cine y los videojuegos.
RPO