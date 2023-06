Pasajera olvida celular en taxi y reclama a chofer por "tardar" en entregárselo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un chofer de taxi por aplicación compartió el mal momento que vivió luego de que una pasajera olvidara su celular en el vehículo y al final saliera "regañado" por tardar en entrtegárselo.

El conductor de Didi, Richy, compartió en sus redes sociales la hitoria que vivió, pues luego de terminar un viaje se dio cuenta que un teléfono sonaba y procedió a contestarlo.

Era la última pasajera a la que había dejado, el joven conductor le dijo que sin problema le devolvería el teléfono después de dejar otro pasaje.

Pasados unos minutos, la joven, con una actitud prepotente, vuelve a llamar al conductor "oye, ¿si me vas a traer el teléfono? Es que ya te tardaste un montón. Dime si me lo vas a regresar o si no te reporto".

El joven todavía le responde que sí pero que se encuentra en un viaje, y en cuanto termine, hace la entrega del móvil.

Finalmente después de unos minutos, Richy llega al punto donde dejó a la pasajera y finalmente le entrega su celular, pero ésta en vez de agradecerle le reclama pues según ella, por su culpa, va a llegar tarde al trabajo.

"Pensé que ya no me lo ibas a traer (...). Te tardaste, ahora por tu culpa voy a llegar tarde a mi trabajo. Tu responsabilidad es traerlo luego luego de que te diste cuenta que estaba en el carro. Ahora ni modo, te voy a tener que reportar", señala la joven.

Finalmente el conductor se marcha del lugar molesto. Presuntamente ocurrió en el Estado de México.