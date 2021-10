Paris Hilton relata abusos durante su encierro en centros de detención

El pasado miércoles, Hilton acudió al Congreso de Estados Unidos, en Washington, donde compareció ante legisladores para pedir cambios radicales a este tipo de lugares.

En conferencia de prensa a las afueras del Congreso, habló sobre los abusos que sufrió en dos años mientras estuvo en cuatro centros de rehabilitación distintos.

"Me estrangularon, me abofetearon, personal masculino me observó en la ducha, me obligaron a tomar medicamento sin un diagnóstico, no me dieron educación adecuada y me detuvieron en confinamiento solitario en una habitación cubierta de marcas de arañazos y manchada de sangre", fue parte de lo que expresó.

Paris Hilton ya había hablado de privada su vida en el documental de 2020 This is Paris, donde aborda la dualidad entre su vida pública, glamourosa, llena de éxitos y su vida personal donde dice "a veces no sé quién soy".

La empresaria también señaló que los abusos sufridos le causaron traumas posteriores "Durante 20 años no pude dormir por la noche, mientras las memorias de violencia física, el sentimiento de soledad y la pérdida de compañeras pasaba por mi mente cuando cerraba los ojos".