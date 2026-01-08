Paramount insiste en comprar Warner Bros. y critica oferta de Netflix

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La pugna por el control de Warner Bros. Discovery continúa. Aunque ha sido rechazada por octava vez, Paramount Global no baja la guardia y reafirmó su intención de adquirir todos los activos del legendario estudio, lanzando críticas directas al acuerdo preferido por Warner: la oferta de Netflix.

En un comunicado oficial, Paramount afirmó que su propuesta representa una alternativa “más estable, segura y rápida de ejecutar”, en comparación con la de Netflix, cuyo esquema de compra —dicen— contiene múltiples “componentes inciertos”.

Paramount asegura tener ventaja regulatoria

Paramount sostiene que su proceso de adquisición enfrentaría menos trabas regulatorias, en alusión al complejo entorno antimonopolio que suele frenar fusiones entre gigantes del entretenimiento. La empresa también asegura que ha mantenido una relación cercana con los accionistas de Warner Bros. y que sigue abierta al diálogo pese a los repetidos rechazos.

Señalan caída en el valor de Netflix

El nuevo argumento central de Paramount se basa en un cambio de condiciones del mercado. La compañía liderada por David Ellison señala que las acciones de Netflix han caído desde el momento en que presentó su oferta a Warner Bros., afectando directamente el valor real que recibirían los accionistas.

Según Paramount, la propuesta de Netflix incluye:

23.25 dólares en efectivo por acción

4.50 dólares en nuevas acciones de Netflix

Participación posterior a la separación de Discovery Global

Sin embargo, aseguran que el precio actual de las acciones de Netflix es inferior al valor registrado en el momento de la propuesta, lo que —afirman— reduce los beneficios esperados por los inversionistas.

“Nuestra oferta es mejor para los accionistas, más estable y de ejecución más clara”, reitera Paramount en su declaración pública.

Rechazo tras rechazo

Con este nuevo intento, Paramount suma ocho rechazos formales por parte de Warner Bros. Discovery, que hasta ahora se mantiene firme en su decisión de avanzar con Netflix como socio estratégico.

La empresa propietaria de franquicias como DC Comics, Harry Potter y CNN parece decidida a concretar el acuerdo con la plataforma de streaming, a pesar de los cuestionamientos recientes y del retiro de otros posibles compradores.

Aun así, Paramount insiste en que su propuesta sigue sobre la mesa, esperando un cambio de rumbo.

mrh