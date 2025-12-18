Paramount+ anuncia aumento de precios para 2026, ¿afectará a México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paramount+ ha confirmado que en 2026 aplicará un aumento de precios en algunos de sus territorios, aunque aún no se ha especificado si México estará incluido en este cambio. La plataforma de streaming anunció que el ajuste afectará a todos los planes de suscripción que ofrece, y también realizará ajustes a una de sus opciones.

Precios de Paramount+ en 2026

Los nuevos precios para los planes de Paramount+ en 2026, aplicables a Estados Unidos y Canadá, serán los siguientes: