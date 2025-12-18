Paramount+ anuncia aumento de precios para 2026, ¿afectará a México?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paramount+ ha confirmado que en 2026 aplicará un aumento de precios en algunos de sus territorios, aunque aún no se ha especificado si México estará incluido en este cambio. La plataforma de streaming anunció que el ajuste afectará a todos los planes de suscripción que ofrece, y también realizará ajustes a una de sus opciones.
Precios de Paramount+ en 2026
Los nuevos precios para los planes de Paramount+ en 2026, aplicables a Estados Unidos y Canadá, serán los siguientes:
Plan Essential (con anuncios):
Mensual: 8.99 dólares (aproximadamente 150 pesos mexicanos)
Anual: 89.99 dólares (aproximadamente 1,620 pesos mexicanos)
Plan Premium (sin anuncios):
Mensual: 13.99 dólares (aproximadamente 230 pesos mexicanos)
Anual: 139.99 dólares (aproximadamente 2,520 pesos mexicanos)
Cabe mencionar que estos precios se expresan en dólares, ya que el aumento de precios hasta el momento solo está confirmado para Estados Unidos y Canadá, con la entrada en vigor a partir de enero de 2026.
Eliminación de pruebas gratuitas
Además del aumento de precios, Paramount+ informó que eliminará las pruebas gratuitas, lo que significa que los usuarios ya no podrán probar la plataforma sin costo previo a la suscripción. Esta decisión se alinea con la tendencia de otras plataformas de streaming, que poco a poco han retirado o reducido la duración de las pruebas gratuitas.
Aunque Paramount+ no ha confirmado si el aumento de precios se aplicará en México, la historia sugiere que es solo cuestión de tiempo antes de que el ajuste llegue al país. Los aumentos de precios en Estados Unidos han sido comúnmente seguidos por incrementos en otros mercados, incluido México.
Por lo tanto, se recomienda a los suscriptores de Paramount+ en México estar atentos a cualquier notificación oficial en los próximos meses, ya que la plataforma podría ajustar sus tarifas también en el país, como ha sucedido anteriormente.
mrh