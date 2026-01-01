Para empezar el año: estos son los estrenos de Netflix en enero

Entre las series destacan producciones como “En fuga”, “Amor de oficina”, “El tiempo de las moscas”, “Machos alfa: Temporada 4”, “La reina del flow: Temporada 3” y “Bridgerton: Temporada 4 (Parte 1), que se perfilan como algunas de las más esperadas por los suscriptores.

En el apartado de películas, Netflix incorporará títulos como “Hombres de negro II”, “Ace Ventura: Un detective diferente”, “Legalmente rubia” y “Legalmente rubia 2”, además de producciones recientes como “Oppenheimer” y “007: Sin tiempo para morir”.

Para quienes buscan opciones familiares, la plataforma estrenará nuevas temporadas de “Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul”, “Horizontes Pokémon” y la trilogía completa de “Cómo entrenar a tu dragón”, así como “Sonic X: Temporada 3”.

Además, enero incluirá eventos en vivo, principalmente de lucha libre, como WWE SmackDown 2026, Monday Night Raw 2026 y Royal Rumble: Temporada 39, ampliando la oferta de entretenimiento deportivo dentro del servicio.

Con esta programación, Netflix busca atraer a distintos públicos durante el inicio del año, ofreciendo desde estrenos originales hasta clásicos del cine y contenidos para ver en familia.

BCT