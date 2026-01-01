Para empezar el año: estos son los estrenos de Netflix en enero

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Netflix dio a conocer su listado de estrenos para enero, con una combinación de nuevas series, películas, contenidos familiares y eventos en vivo que llegarán a la plataforma a lo largo del mes.
La información fue difundida a través de las redes sociales de la plataforma, en el que se detallan las fechas de estreno y los títulos que se integran al catálogo durante las primeras semanas del año.
Entre las series destacan producciones como “En fuga”, “Amor de oficina”, “El tiempo de las moscas”, “Machos alfa: Temporada 4”, “La reina del flow: Temporada 3” y “Bridgerton: Temporada 4 (Parte 1), que se perfilan como algunas de las más esperadas por los suscriptores.
En el apartado de películas, Netflix incorporará títulos como “Hombres de negro II”, “Ace Ventura: Un detective diferente”, “Legalmente rubia” y “Legalmente rubia 2”, además de producciones recientes como “Oppenheimer” y “007: Sin tiempo para morir”.
Para quienes buscan opciones familiares, la plataforma estrenará nuevas temporadas de “Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul”, “Horizontes Pokémon” y la trilogía completa de “Cómo entrenar a tu dragón”, así como “Sonic X: Temporada 3”.
Además, enero incluirá eventos en vivo, principalmente de lucha libre, como WWE SmackDown 2026, Monday Night Raw 2026 y Royal Rumble: Temporada 39, ampliando la oferta de entretenimiento deportivo dentro del servicio.
Con esta programación, Netflix busca atraer a distintos públicos durante el inicio del año, ofreciendo desde estrenos originales hasta clásicos del cine y contenidos para ver en familia.
BCT