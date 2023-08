Papá llora de emoción en concierto de Los Bukis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un padre de familia fue captado llorando de emoción en un concierto de Los Bukis; el video fue subido a una cuenta de TikTok, donde se hizo viral.

Itzel Mendoza fue la chica que captó el momento cuando su papá lloró al escuchar de nuevo juntos a Los Bukis en una de sus presentaciones del reencuentro.

“¿Y cómo es tu papá?; Mi papá en el reencuentro de Los Bukis”, se leyó en en la descripción del video.

El material pegó bien la red sociales referida, donde ha alcanzado casi el medio millón de corazones y más de 4 millones de reproducciones.

Asimismo, en los comentarios hubo quienes simpatizaron con el hombre, pues dijeron que es inevitable no emocionarse y recordar viejos tiempos al ritmo de la música de Los Bukis.



"No llora por los Bukis, llora por todos los recuerdos de su juventud que le llegan cuando escucha sus rolas 😎"; "Te amo señor que se emociona con los Bukis. Perras ganas de escuchar con usted esas joyas de canciones 😩"; "Pues quien no se emociona con los bukis y más por que nos toco vivirlo" (sic).