Papá de Julión Álvarez es arrestado con armas y vehículo robado en Campeche
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su padre, identificado como César “N”, fuera detenido en Campeche, presuntamente por conducir un vehículo con reporte de robo y portar armas de uso exclusivo del Ejército.
La detención ocurrió el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en el tramo carretero federal Escárcega–Villahermosa, según información del Registro Nacional de Detenciones. Elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche fueron quienes realizaron el arresto tras recibir una denuncia ciudadana sobre un vehículo sospechoso.
De acuerdo con el reporte oficial, la persona detenida era “de sexo masculino, complexión delgada, 1.72 metros de altura, cabello blanco, bigote, vestía camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas café”.
El periodista Juan Pablo Pérez Díaz, de Grupo Fórmula, informó que durante la inspección también se le incautaron seis armas de fuego, para las cuales el detenido no pudo acreditar permiso de portación, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) bajo el cargo de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
Hasta el momento, Julión Álvarez no ha emitido ninguna declaración pública sobre la situación legal de su padre. El intérprete de “Te hubieras ido antes” ha evitado las redes sociales desde que el caso comenzó a difundirse la noche del viernes, donde rápidamente se convirtió en tendencia.
Este episodio se suma a los antecedentes que el cantante enfrentó en 2017, cuando fue investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, situación que afectó temporalmente su carrera profesional.
mrh