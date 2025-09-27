Papá de Julión Álvarez es arrestado con armas y vehículo robado en Campeche

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El cantante de música regional mexicana Julión Álvarez volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su padre, identificado como César “N”, fuera detenido en Campeche, presuntamente por conducir un vehículo con reporte de robo y portar armas de uso exclusivo del Ejército.

La detención ocurrió el pasado 25 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, en el tramo carretero federal Escárcega–Villahermosa, según información del Registro Nacional de Detenciones. Elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Campeche fueron quienes realizaron el arresto tras recibir una denuncia ciudadana sobre un vehículo sospechoso.

De acuerdo con el reporte oficial, la persona detenida era “de sexo masculino, complexión delgada, 1.72 metros de altura, cabello blanco, bigote, vestía camisa gris a cuadros amarillos, pantalón de mezclilla gris y botas café”.