Paola Rojas deja Televisa tras 30 años; asegura que no la dejaron despedirse de sus amigas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La periodista mexicana Paola Rojas, conmovió a sus seguidores tras anunciar su salida de Televisa en un video en sus redes sociales.

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Rojas dio su agradecimiento a la empresa donde trabajó por casi tres décadas, a su audiencia y el equipo de Netas Divinas.

“Me despido de ustedes y me despido también a través de está vía de mis compañeros, porque insisto, lamentablemente ya no hubo oportunidad siquiera de despedirme de ellos y abrazarlos y agradecerles, gracias desde aquí”.

A pesar de que no reveló detalles de su salida, Paola mencionó que tiene nuevos proyectos en el ámbito informativo que la obligan a tomar un nuevo camino.

“Tengo nuevos proyectos, nuevas cosas para mí en el ámbito informativo y bueno, pues lamentablemente estos nuevos proyectos no son compatibles, no me permitieron en Televisa continuar en Netas Divinas y al mismo tiempo abrazar estos proyectos que ya vienen. Toca seguir adelante, toca seguir trabajando, toca seguir comunicando, toca seguir abrazando mis banderas de siempre”.