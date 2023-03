Paola, de Las Perdidas, denuncia discriminación en hotel de Acapulco y rompe en llanto [Video]

"Yo aquí un poquito triste porque me acaban de sacar de la alberca de aquí de hotel Emporio aquí en Acapulco, que porque me estaba besando con mi novio. Siento una tristeza horrible realmente porque yo ya he venido tres veces a este hotel, nunca me había pasado esto y de repente llega según un gerente de barra donde estaba tomando en la alberca y llega y me dice que no está permitido besarnos en la alberca y le digo “¿cómo que no está permitido?", compartió brevemente la influencer.