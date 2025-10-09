Palomitas Cheetos Colmillos llegan a Cinépolis Morelia por temporada de Halloween

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Spooky Season llegó también a las salas de cine en Morelia con una nueva y tenebrosa sorpresa para los amantes del cine y los snacks.

A través de redes sociales, Cinépolis anunció la llegada de una edición limitada de palomitas sabor salsas negras combinadas con Cheetos® Colmillos®, una mezcla crujiente, picante y temática ideal para esta temporada.

El combo especial tiene un costo de $129 pesos y se encuentra disponible en un solo tamaño, en complejos Cinépolis participantes de todo el país, incluida la capital michoacana.

Estas palomitas están horneadas, combinadas con los característicos Cheetos en forma de colmillos, lo que les da una textura y sabor únicos. También pueden pedirse a través de apps de entrega como DidiFood, dependiendo la zona.

Esta es una colaboración entre Cinépolis y Cheetos pensada para la temporada de Halloween y Día de Muertos, por lo que estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar existencias.

¿Te atreves a probarlas?