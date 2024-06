Paco, el de las empanadas, revela por qué no se asoció con Elías Ayub

Recientemente, Paco desmintió los rumores sobre su muerte en una balacera en Acapulco, aclarando que la noticia era falsa. Tras esta aclaración, Paco concedió una entrevista a Telediario, en la que reveló que no fue él quien rechazó la propuesta de Elías Ayub. "La decisión no la tomé yo, la tomó la pareja de mi mamá. Fue esa persona quien decidió no hacer el acercamiento con Arturo Elías Ayub", explicó Paco.

Esta confesión reavivó el debate en las redes sociales y generó numerosas reflexiones, tanto de los seguidores de Paco como del propio Elías Ayub. Poco después de rechazar la oferta, Paco hizo varias apariciones en televisión nacional, lo que mantuvo su popularidad.