“¡P3ndej4; estupida!”; Se encienden los ánimos entre Niurka y Maryfer Centeno

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Niurka y Maryfer Centeno se hicieron de palabras en pleno programa en vivo para La Saga, de Adela Micha, que se transmite por YouTube.

Y es que Niurka reclamó a la grafóloga en La Saga las veces que ha hablado de ella en diversos espacios, ya que consideró que lo hace a conveniencia y dependiendo de dónde esté:

Así empezó la pelea con el reclamo de la cubana, que fue poco a poco subiendo de tono: "Tú no puedes dar una opinión según lo que tú quieres que escuche quien está sentado al lado tuyo; entonces, tú le estás endulzando el oído y dorándole la píldora a Gustavo Adolfo Infante, porque eso quiere Gustavo Adolfo Infante que digas en su programa. El día que usted estuvo en mi teatro, en mi obra de teatro, en mi camerino, tu punto de vista fue totalmente diferente en todo lo que dijiste".

Posteriormente le dieron la palabra a Maryfer, pero Niurka no paró ahí los reclamos y subió de nivel: "Tú a mí no me vas a psicoanalizar, porque me vale madres lo que tú opines […] Son mam4das lo que tú haces, eso de adivinar el cuerpo, cómo se mueve".

A este comentario la grafóloga atajó: "No te puedo psicoanalizar, porque no soy psicoanalista", y añadió que lo que Niurka muestra es un personaje:

"Soy una persona que no está acostumbrada y que no concibo dentro de mi sistema de creencias, una grosería de este tamaño. Número dos, a mí me parece muy importante, el temperamento es una cosas; es decir, yo hice tu grafología y a mí me parece que lo que vemos aquí es un personaje, no es la Niurka real".

A esto Niurka no le agradó y respondió más enfurecida que las veces pasadas, y añadió una que otra grosería:

"Tan boba, niña culicagada. ¿Quién es esta escuincla? Yo tengo 55 años, ¿qué edad tiene esta escuincla?, que todavía le falta la mitad de la vida por vivir, para que esté psicoanalizando a la gente. Te faltan muchas masturbadas, te faltan muchas vividas, muchas cogid4s, muchos golpes, muchas caídas, muchas reventadas, muchas chingas en la vida para estar hablando tanta mierd4".

