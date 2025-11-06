¡Otra vez no! Rockstar vuelve a retrasar GTA 6 hasta noviembre de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera por el videojuego más esperado de la última década se extenderá todavía más. Rockstar Games anunció este jueves que Grand Theft Auto VI (GTA 6) retrasa oficialmente su lanzamiento hasta el 19 de noviembre de 2026, una noticia que ha causado impacto entre millones de fanáticos en todo el mundo.

La información fue confirmada a través de un mensaje en la red social X, donde la compañía pidió disculpas por el nuevo ajuste en el calendario. De acuerdo con el comunicado, los meses adicionales servirán para pulir detalles técnicos y entregar un producto que cumpla con los altos estándares que espera la comunidad.