¡Otra vez no! Rockstar vuelve a retrasar GTA 6 hasta noviembre de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La espera por el videojuego más esperado de la última década se extenderá todavía más. Rockstar Games anunció este jueves que Grand Theft Auto VI (GTA 6) retrasa oficialmente su lanzamiento hasta el 19 de noviembre de 2026, una noticia que ha causado impacto entre millones de fanáticos en todo el mundo.
La información fue confirmada a través de un mensaje en la red social X, donde la compañía pidió disculpas por el nuevo ajuste en el calendario. De acuerdo con el comunicado, los meses adicionales servirán para pulir detalles técnicos y entregar un producto que cumpla con los altos estándares que espera la comunidad.
“Sentimos añadir más tiempo a lo que ha sido una larga espera, pero estos meses adicionales nos permitirán terminar el juego con el nivel de pulido que esperáis y merecéis”, expresó el estudio.
Vice City y el estado de Leonida, el nuevo escenario
GTA 6 se desarrollará en una versión moderna de Vice City, dentro del extenso y ficticio estado de Leonida, y contará con una jugabilidad de mundo abierto como ya es tradición en la saga. El primer avance oficial, publicado en diciembre de 2023, se convirtió en el tráiler más visto de un videojuego en YouTube en menos de 24 horas.
Tras el anuncio, Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (empresa matriz de Rockstar), ofreció declaraciones en entrevistas con medios como The Game Business e IGN, donde respaldó la decisión del retraso:
“Cuando fijamos una fecha, creemos en ella. Pero si el juego necesita más tiempo para alcanzar su máximo potencial, se lo damos. Estamos muy satisfechos con esta nueva ventana de lanzamiento”, declaró.
Zelnick también aclaró que el ajuste de calendario no afectará el plan de contenido de GTA Online, juego que continúa creciendo en usuarios e ingresos.
La noticia no cayó bien entre los inversionistas: las acciones de Take-Two cayeron hasta un 18%, situándose alrededor de los 228 dólares. A pesar de ello, los resultados financieros del trimestre fueron positivos, con ganancias netas de 1,960 millones de dólares, un crecimiento del 33% interanual.
Zelnick reiteró su confianza en que el tiempo adicional será bien invertido:
“Cuando nuestros competidores lanzan títulos sin estar listos, las consecuencias no son buenas. Nosotros preferimos esperar para lanzar algo espectacular.”
Mientras llega GTA 6, Rockstar continuará actualizando GTA Online, que reportó un aumento del 2% en membresías de su servicio GTA+, y mantiene un desempeño sólido. Además, GTA V ya superó las 220 millones de unidades vendidas, consolidándose como el segundo videojuego más vendido de la historia, solo detrás de Minecraft, con más de 350 millones de copias.
mrh