¡Otra vez! Disney+ subirá tarifas: plan básico costará casi 220 pesos al mes

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming Disney+ anunció que incrementará sus precios a partir de octubre de 2025, con ajustes en sus planes básicos y premium, además de los paquetes combinados que incluyen Hulu y ESPN+.
De acuerdo con reportes de Hollywood Reporter, los cambios serán los siguientes:
Plan con anuncios: pasará de $9.99 a $11.99 dólares mensuales (≈ 220 pesos).
Plan sin anuncios: subirá de $15.99 a $18.99 dólares mensuales (≈ 348 pesos).
Paquetes combinados (Disney+, Hulu y ESPN+): también verán aumentos en sus precios.
El ajuste de precios responde a la estrategia de Disney para aumentar ingresos y competir en el mercado del streaming, donde enfrenta a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Max.
Con estos incrementos, la compañía busca mantener la producción de contenido exclusivo, así como reforzar su catálogo de franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.
