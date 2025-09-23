Entretenimiento

¡Otra vez! Disney+ subirá tarifas: plan básico costará casi 220 pesos al mes

DISNEY
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La plataforma de streaming Disney+ anunció que incrementará sus precios a partir de octubre de 2025, con ajustes en sus planes básicos y premium, además de los paquetes combinados que incluyen Hulu y ESPN+.

De acuerdo con reportes de Hollywood Reporter, los cambios serán los siguientes:

  • Plan con anuncios: pasará de $9.99 a $11.99 dólares mensuales (≈ 220 pesos).

  • Plan sin anuncios: subirá de $15.99 a $18.99 dólares mensuales (≈ 348 pesos).

  • Paquetes combinados (Disney+, Hulu y ESPN+): también verán aumentos en sus precios.

El ajuste de precios responde a la estrategia de Disney para aumentar ingresos y competir en el mercado del streaming, donde enfrenta a plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Max.

Con estos incrementos, la compañía busca mantener la producción de contenido exclusivo, así como reforzar su catálogo de franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.mercado del streaming ante la competencia de Netflix, Amazon Prime Video y otras plataformas. Sin embargo, el alza de precios y las acusaciones de censura podrían impactar en la percepción pública de la compañía.

