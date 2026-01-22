Oscar 2026: las películas nominadas, su historia y dónde verlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las nominaciones al Oscar 2026 ya trazaron el mapa de las historias que definieron el último año en la industria cinematográfica. Lejos de fórmulas seguras, la Academia volteó hacia relatos que incomodan, que cuestionan el poder, la memoria, la identidad y la violencia, y que encontraron eco tanto en salas de cine como en plataformas de streaming.
Entre duelos íntimos, paranoia contemporánea, ciencia ficción ética, biografías frenéticas, espionaje político, memoria histórica y motores rugiendo a más de 300 kilómetros por hora, las diez películas nominadas a Mejor Película revelan las preocupaciones centrales del cine actual.
Frankenstein, de Guillermo del Toro
El cineasta mexicano concretó uno de sus proyectos más personales con una adaptación fiel y profundamente humana del clásico de Mary Shelley. Protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, la película explora la relación entre creador y creación, la culpa, la soledad y las consecuencias morales de desafiar a la muerte.
Dónde ver: Netflix
Hamnet, de Chloé Zhao
Lejos del retrato tradicional de Shakespeare, la cinta se centra en Agnes Hathaway y el duelo por la muerte de su hijo. Jessie Buckley encabeza este drama íntimo que convierte la pérdida en el eje emocional de la historia.
Dónde ver: cines
Bugonia, de Yorgos Lanthimos
Emma Stone protagoniza esta inquietante sátira sobre conspiración, poder corporativo y paranoia moderna. Un secuestro absurdo se convierte en una reflexión incómoda sobre el miedo contemporáneo.
Dónde ver: Prime Video (renta) y salas selectas
Marty Supreme, de Josh Safdie
Timothée Chalamet lidera este caótico retrato de ambición deportiva en los años cincuenta. Inspirada libremente en un campeón de tenis de mesa, la película esquiva el biopic clásico para apostar por el exceso y la obsesión.
Dónde ver: salas de cine
One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson
Una historia de radicalismo político, traición y herencias familiares que conecta los años setenta con un presente marcado por la paranoia. Leonardo DiCaprio encabeza un thriller político cargado de tensión.
Dónde ver: HBO Max
Sentimental Value, de Joachim Trier
Un drama familiar sobre arte, memoria y paternidad fallida. Stellan Skarsgård y Renate Reinsve protagonizan una cinta que reflexiona sobre cómo el cine puede ser una confesión emocional.
Dónde ver: salas de cine
Train Dreams, de Clint Bentley
La vida de un hombre común en el noroeste estadounidense se convierte en una elegía sobre el paso del tiempo, la soledad y la transformación del país. Joel Edgerton ofrece una de las actuaciones más contenidas del año.
Dónde ver: Netflix
The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho
Un thriller político ambientado en la dictadura brasileña que conecta pasado y presente a través de la memoria y la violencia institucional. Wagner Moura encabeza una de las películas más premiadas del año.
Dónde ver: próximamente en cines
F1, de Joseph Kosinski
Velocidad real, drama clásico y segundas oportunidades. Brad Pitt protagoniza esta producción filmada durante Grandes Premios auténticos, que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año.
Dónde ver: Apple TV
Sinners, de Ryan Coogler
Terror sobrenatural y memoria histórica se cruzan en esta historia ambientada en el Mississippi de los años treinta. Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos enfrentados al racismo y a fuerzas oscuras.
Dónde ver: HBO Max
