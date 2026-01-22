Oscar 2026: las películas nominadas, su historia y dónde verlas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las nominaciones al Oscar 2026 ya trazaron el mapa de las historias que definieron el último año en la industria cinematográfica. Lejos de fórmulas seguras, la Academia volteó hacia relatos que incomodan, que cuestionan el poder, la memoria, la identidad y la violencia, y que encontraron eco tanto en salas de cine como en plataformas de streaming.

Entre duelos íntimos, paranoia contemporánea, ciencia ficción ética, biografías frenéticas, espionaje político, memoria histórica y motores rugiendo a más de 300 kilómetros por hora, las diez películas nominadas a Mejor Película revelan las preocupaciones centrales del cine actual.