Entretenimiento

Oscar 2026: las películas nominadas, su historia y dónde verlas

De ciencia ficción, política, memoria y deporte las nominadas
Oscar 2026: las películas nominadas, su historia y dónde verlas
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las nominaciones al Oscar 2026 ya trazaron el mapa de las historias que definieron el último año en la industria cinematográfica. Lejos de fórmulas seguras, la Academia volteó hacia relatos que incomodan, que cuestionan el poder, la memoria, la identidad y la violencia, y que encontraron eco tanto en salas de cine como en plataformas de streaming.

Entre duelos íntimos, paranoia contemporánea, ciencia ficción ética, biografías frenéticas, espionaje político, memoria histórica y motores rugiendo a más de 300 kilómetros por hora, las diez películas nominadas a Mejor Película revelan las preocupaciones centrales del cine actual.

Frankenstein, de Guillermo del Toro

El cineasta mexicano concretó uno de sus proyectos más personales con una adaptación fiel y profundamente humana del clásico de Mary Shelley. Protagonizada por Oscar Isaac y Jacob Elordi, la película explora la relación entre creador y creación, la culpa, la soledad y las consecuencias morales de desafiar a la muerte.

Dónde ver: Netflix

Hamnet, de Chloé Zhao

Lejos del retrato tradicional de Shakespeare, la cinta se centra en Agnes Hathaway y el duelo por la muerte de su hijo. Jessie Buckley encabeza este drama íntimo que convierte la pérdida en el eje emocional de la historia.

Dónde ver: cines

Bugonia, de Yorgos Lanthimos

Emma Stone protagoniza esta inquietante sátira sobre conspiración, poder corporativo y paranoia moderna. Un secuestro absurdo se convierte en una reflexión incómoda sobre el miedo contemporáneo.

Dónde ver: Prime Video (renta) y salas selectas

Marty Supreme, de Josh Safdie

Timothée Chalamet lidera este caótico retrato de ambición deportiva en los años cincuenta. Inspirada libremente en un campeón de tenis de mesa, la película esquiva el biopic clásico para apostar por el exceso y la obsesión.

Dónde ver: salas de cine

One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson

Una historia de radicalismo político, traición y herencias familiares que conecta los años setenta con un presente marcado por la paranoia. Leonardo DiCaprio encabeza un thriller político cargado de tensión.

Dónde ver: HBO Max

Sentimental Value, de Joachim Trier

Un drama familiar sobre arte, memoria y paternidad fallida. Stellan Skarsgård y Renate Reinsve protagonizan una cinta que reflexiona sobre cómo el cine puede ser una confesión emocional.

Dónde ver: salas de cine

Train Dreams, de Clint Bentley

La vida de un hombre común en el noroeste estadounidense se convierte en una elegía sobre el paso del tiempo, la soledad y la transformación del país. Joel Edgerton ofrece una de las actuaciones más contenidas del año.

Dónde ver: Netflix

The Secret Agent, de Kleber Mendonça Filho

Un thriller político ambientado en la dictadura brasileña que conecta pasado y presente a través de la memoria y la violencia institucional. Wagner Moura encabeza una de las películas más premiadas del año.

Dónde ver: próximamente en cines

F1, de Joseph Kosinski

Velocidad real, drama clásico y segundas oportunidades. Brad Pitt protagoniza esta producción filmada durante Grandes Premios auténticos, que se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales del año.

Dónde ver: Apple TV

Sinners, de Ryan Coogler

Terror sobrenatural y memoria histórica se cruzan en esta historia ambientada en el Mississippi de los años treinta. Michael B. Jordan interpreta a dos hermanos enfrentados al racismo y a fuerzas oscuras.

Dónde ver: HBO Max

Con esta selección, el cine que compite por el máximo reconocimiento es aquel que se atreve a mirar de frente los conflictos del pasado y del presente, incluso cuando eso incomoda al espectador.
Te puede interesar:
Rumbo al Oscar 2026; estas son todas las películas nominadas
Oscar 2026: las películas nominadas, su historia y dónde verlas

RPO

Oscar
películas nominadas

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com