¡Orgullo nacional! México ya tiene 4 reinas de Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fátima Bosch, una joven tabasqueña de 25 años, se ha coronado como Miss Universo 2025 en una ceremonia vibrante celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Con esta victoria, México suma ya cuatro coronas en la historia del certamen internacional, consolidándose como una potencia latinoamericana en el ámbito de los concursos de belleza.
Lupita Jones (1991) fue la pionera, coronada en Las Vegas. Su legado traspasó la pasarela, pues se convirtió en una de las principales formadoras de reinas en México.
Ximena Navarrete (2010), también en Las Vegas, reavivó la gloria nacional y se convirtió en modelo internacional y figura de referencia.
Andrea Meza (2020), desde Florida, dio un mensaje contundente sobre diversidad, salud mental y liderazgo femenino.
Y ahora, Fátima Bosch (2025), con una imagen fresca, auténtica y poderosa, reafirma que el título de Miss Universo también puede ser una plataforma de transformación social.
El fenómeno Miss Universo ha evolucionado: ya no se trata solo de belleza física, sino de presencia, discurso y proyección social. En este contexto, el logro de Bosch pone en alto a México como un país que forma mujeres con visión global y compromiso con su entorno.
