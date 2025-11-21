¡Orgullo nacional! México ya tiene 4 reinas de Miss Universo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Fátima Bosch, una joven tabasqueña de 25 años, se ha coronado como Miss Universo 2025 en una ceremonia vibrante celebrada en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia. Con esta victoria, México suma ya cuatro coronas en la historia del certamen internacional, consolidándose como una potencia latinoamericana en el ámbito de los concursos de belleza.