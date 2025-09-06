Orgullo mexicano: En el camino triunfa en el Festival de Venecia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El director mexicano David Pablos obtuvo el premio a Mejor Película en la sección Horizontes del 82° Festival Internacional de Cine de Venecia con su más reciente obra, En el camino.

Protagonizada por Víctor Prieto y Osvaldo Sánchez, la cinta explora la herida de la relación paterno-filial, la violencia que enfrentan los jóvenes y los riesgos cotidianos de los traileros en el norte de México, quienes a diario ponen en juego su vida en rutas nocturnas marcadas por la inseguridad.

La crítica internacional destacó que se trata de un filme íntimo y a la vez universal, capaz de conmover al público con su realismo y sensibilidad.

Actualmente, En el camino forma parte de la Sección de Largometraje Mexicano de la Selección Oficial del 23° Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde también busca el reconocimiento del público y la crítica local.