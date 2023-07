Organizan baby shower en Michoacán, y nadie va

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una pareja organizó su baby shower previo al nacimiento de su bebé, pero nadie fue.

Los hechos pasaron en La Piedad, y fue Karmina, una hermana de la futura madre, la que dio a conocer cómo pasaron las cosas.

De acuerdo a lo publicado en el grupo público BAZAR La Piedad, la fiesta estaba programada para las 4:30 de la tarde del domingo pasado, y a las 7:00 aún no había llegado los invitados.

Asimismo, Karmina lamentó que su hermana hizo el gasto y nadie la acompañó, por lo que le pidió a los miembros del grupo que fueran y estuvieran con ella.

"Hola grupo yo se k el grupo no es para esto pero mi hermana ISO su baby shawer y invito a sus invitados y no han yegado ya pasan d las 7 desde las 4:30 k enprso y los esperaba con ilucion y no hay mas k un invitado y ella ISO este gastito para juntar algo para su bb acompañenla porfabor" (sic), escribió la hermana.

Cabe mencionar que ya no se supo qué pasó al final, toda vez que no se brindaron nuevos detalles.