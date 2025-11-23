Organización exige a Cofepris frenar caravanas navideñas de Coca-Cola por violar derechos de la niñez

Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, calificó las caravanas como una estrategia “perversa y agresiva” que se aprovecha de la vulnerabilidad infantil, violando el derecho a la salud y al desarrollo cognitivo. Desde hace dos años —afirmó— se ha denunciado esta situación ante Cofepris, pero sin respuesta efectiva, por lo que ahora se presentó una ampliación de la denuncia.

Las caravanas navideñas de Coca-Cola son desfiles con camiones iluminados, música, juegos y personajes entrañables, que recorren calles de distintas ciudades del país durante diciembre. Aunque se presentan como eventos familiares, la organización señala que, en realidad, son campañas de marketing encubierto que vinculan emocionalmente a las infancias con el consumo de bebidas azucaradas.

La secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega, defendió la realización de la caravana en la entidad al considerarla un espacio de convivencia. Sin embargo, especialistas en salud alimentaria y publicidad infantil advierten que ver a personajes navideños como Santa Claus tomando Coca-Cola tiene un fuerte impacto psicológico en la niñez, normalizando su consumo.