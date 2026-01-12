One Piece vuelve a zarpar; fecha y tráiler de la temporada 2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Netflix liberó el tráiler oficial de la segunda temporada de One Piece, confirmando que la travesía de Monkey D. Luffy y los Sombrero de Paja se adentrará, sin concesiones, en las aguas más peligrosas del universo creado por Eiichirō Oda.

Bajo el título One Piece: Rumbo a la Gran Ruta, la nueva entrega llegará a la plataforma el 10 de marzo de 2026, con ocho episodios que prometen ampliar el mapa narrativo de la serie y elevar la escala de sus conflictos.

El tráiler confirma la incorporación de Nico Robin, presentada inicialmente como Miss Sunday, interpretada por Lera Abova, cuya aparición abre de lleno la puerta a la trama de Baroque Works, una de las organizaciones criminales más temidas del mundo de One Piece.

El avance se concentra en la llegada de Luffy y los Sombrero de Paja a la Grand Line, un océano donde la ley es la fuerza y la ambición se paga con sangre. Todo apunta al inicio de la saga de Alabasta, uno de los arcos más extensos y celebrados del manga y el anime, conocido por su carga política, traiciones internas y batallas de gran escala.

De acuerdo con Netflix Tudum, la segunda temporada mantendrá una fidelidad estricta al material original de Eiichirō Oda, cuya obra debutó en 1998 y cuya adaptación animada, al aire desde 1999, superó los mil episodios hasta 2025.