Ofrece FGE $350 mil por Jaime, influencer que grababa a Doña Lety en pandemia

Xalapa, Veracruz (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Veracruz lanzó una ficha de recompensa para dar con el paradero de Jaime Pascual Hernández Toral, conocido por su participación en videos virales junto a una mujer identificada como “Doña Lety”.

A través del Acuerdo 53/2025, la autoridad estatal ofrece 350 mil pesos a quien aporte información veraz, útil y eficaz que permita la localización, detención o aprehensión del mencionado individuo.

La solicitud se da en el marco de una orden judicial pendiente en su contra.

Hernández Toral ganó notoriedad durante la pandemia por COVID-19 al grabar videos en los que aparecía llevando comida a doña Leticia, una mujer que se volvió viral por su actitud directa y por frases como “¡Tráeme una Coca!”, mientras él la ayudaba en situaciones de salud adversas.

Los datos para aportar información se encuentran disponibles a través de la Fiscalía de Veracruz, quienes garantizan confidencialidad tanto en la identidad del informante como en los datos proporcionados.