Es oficial: Adame vs Trejo se enfrentarán en la pelea más esperada

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo mexicano por fin saldrá del terreno de las declaraciones y llegará al cuadrilátero. Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizarán una pelea de box oficial como parte del evento Ring Royal 2026, que promete convertirse en uno de los shows más comentados del año.

El anuncio se dio en el marco de la presentación del cartel oficial del evento, organizado por Poncho de Nigris, donde ambas figuras confirmaron que medirán fuerzas tras años de enfrentamientos verbales en televisión y redes sociales.