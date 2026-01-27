Entretenimiento

Es oficial: Adame vs Trejo se enfrentarán en la pelea más esperada

Es oficial: Adame vs Trejo se enfrentarán en la pelea más esperada
IG: ringroyalefights
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una de las rivalidades más mediáticas del espectáculo mexicano por fin saldrá del terreno de las declaraciones y llegará al cuadrilátero. Alfredo Adame y Carlos Trejo protagonizarán una pelea de box oficial como parte del evento Ring Royal 2026, que promete convertirse en uno de los shows más comentados del año.

El anuncio se dio en el marco de la presentación del cartel oficial del evento, organizado por Poncho de Nigris, donde ambas figuras confirmaron que medirán fuerzas tras años de enfrentamientos verbales en televisión y redes sociales.

Durante décadas, Alfredo Adame y Carlos Trejo han protagonizado una de las rivalidades más intensas del entretenimiento nacional, con constantes enfrentamientos mediáticos desde programas de televisión hasta redes sociales. Sin embargo, será hasta 2026 cuando ambos se enfrenten de manera oficial en una pelea de box.

El combate formará parte de Ring Royal 2026, un evento que combinará boxeo, espectáculo y figuras virales, con una cartelera diseñada para atraer a públicos diversos.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

La pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo está programada para el domingo 15 de marzo de 2026, en la Arena Monterrey, donde se espera un lleno total debido a la expectativa generada.

Cartelera confirmada de Ring Royal 2026

  • Karely Ruiz vs. Marcela Mistral

  • Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella

  • Abelito vs. Bull Terrie

  • Alberto ‘El Patrón’ vs. Chuy Almada

  • La Kyliezz y Georgina vs. Alexis Mvgler y Velvetine

  • RC vs. Guetto Living (batalla de freestyle)

  • Azuky vs. Aczino (batalla de freestyle)

Te puede interesar:
Supernova Génesis alista peleas y show de Carín León en CDMX
Es oficial: Adame vs Trejo se enfrentarán en la pelea más esperada

RPO

Alfredo Adame
Carlos Trejo
Ring Royal 2026

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com