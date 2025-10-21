Octubre 21: el día que McFly llegó al futuro

Videollamadas al estilo Zoom

Marty se comunica con su jefe a través de una gran pantalla. Hoy usamos Zoom, FaceTime o WhatsApp para lo mismo.

Pantallas planas y múltiples canales

La familia McFly ya tenía televisores planos con varias señales simultáneas. Ahora eso es cosa de todos los días.

Reconocimiento de voz y asistentes virtuales

En la cocina del futuro, la voz controla todo. En 2025, Alexa, Siri y Google Home hacen justamente eso.

Pagos electrónicos y biometría

En la película se usan huellas para pagar o entrar a casa. Hoy, los celulares permiten pagar con una sonrisa… o un dedo.

Realidad aumentada y visores inteligentes

Los hijos de Marty usan dispositivos que se parecen mucho a los visores de realidad virtual y aumentada actuales.

Drones y automatización

Un dron capta el arresto de Griff en una escena. Hoy son herramientas cotidianas para filmar, vigilar e incluso repartir paquetes.