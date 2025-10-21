Entretenimiento

Octubre 21: el día que McFly llegó al futuro

Algunas predicciones de la cinta de 1989 hoy son una realidad
10 años después: ¿vivimos el futuro de Marty McFly?
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un 21 de octubre, pero del 2015, Marty McFly, el Dr. Emmett Brown y Jennifer Parker aterrizaban en el “futuro” en Volver al Futuro II. Hoy, exactamente diez años después de aquella fecha imaginaria, es inevitable preguntarse: ¿cuántas de esas predicciones se hicieron realidad?

La cinta de 1989 dirigida por Robert Zemeckis se ha convertido en un referente cultural no solo por su carisma y humor, sino también por su visión futurista, que hoy luce sorprendentemente cercana en algunos aspectos… y en otros, no tanto.

Lo que sí se cumplió:

Videollamadas al estilo Zoom

Marty se comunica con su jefe a través de una gran pantalla. Hoy usamos Zoom, FaceTime o WhatsApp para lo mismo.

Pantallas planas y múltiples canales

La familia McFly ya tenía televisores planos con varias señales simultáneas. Ahora eso es cosa de todos los días.

Reconocimiento de voz y asistentes virtuales

En la cocina del futuro, la voz controla todo. En 2025, Alexa, Siri y Google Home hacen justamente eso.

Pagos electrónicos y biometría

En la película se usan huellas para pagar o entrar a casa. Hoy, los celulares permiten pagar con una sonrisa… o un dedo.

Realidad aumentada y visores inteligentes

Los hijos de Marty usan dispositivos que se parecen mucho a los visores de realidad virtual y aumentada actuales.

Drones y automatización

Un dron capta el arresto de Griff en una escena. Hoy son herramientas cotidianas para filmar, vigilar e incluso repartir paquetes.

Lo que aún no llega:

Hoverboards

Aunque hay prototipos, las patinetas voladoras de la película aún están lejos de ser accesibles o funcionales en la vida diaria.

Autos voladores

Los hemos visto en ferias tecnológicas, pero aún no despegan del todo…

Ropa inteligente

Nike lanzó una edición limitada de los tenis autoajustables, pero no son algo que veamos comúnmente en plazas comerciales.

Pizza deshidratada e instantánea

La escena donde una mini pizza se convierte en una cena familiar sigue siendo pura ciencia ficción.

Más allá de los aciertos y errores, Volver al Futuro II nos dejó una imagen poderosa de lo que podría ser el mañana. Hoy, a una década de aquella “llegada al futuro”, la película sigue inspirando a generaciones enteras.
Porque aunque todavía no volamos por los cielos en autos ni secamos la ropa con un botón, quizás lo verdaderamente futurista de Back to the Future no era su tecnología, sino su optimismo.
