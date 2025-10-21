Octubre 21: el día que McFly llegó al futuro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un 21 de octubre, pero del 2015, Marty McFly, el Dr. Emmett Brown y Jennifer Parker aterrizaban en el “futuro” en Volver al Futuro II. Hoy, exactamente diez años después de aquella fecha imaginaria, es inevitable preguntarse: ¿cuántas de esas predicciones se hicieron realidad?
La cinta de 1989 dirigida por Robert Zemeckis se ha convertido en un referente cultural no solo por su carisma y humor, sino también por su visión futurista, que hoy luce sorprendentemente cercana en algunos aspectos… y en otros, no tanto.
Videollamadas al estilo Zoom
Marty se comunica con su jefe a través de una gran pantalla. Hoy usamos Zoom, FaceTime o WhatsApp para lo mismo.
Pantallas planas y múltiples canales
La familia McFly ya tenía televisores planos con varias señales simultáneas. Ahora eso es cosa de todos los días.
Reconocimiento de voz y asistentes virtuales
En la cocina del futuro, la voz controla todo. En 2025, Alexa, Siri y Google Home hacen justamente eso.
Pagos electrónicos y biometría
En la película se usan huellas para pagar o entrar a casa. Hoy, los celulares permiten pagar con una sonrisa… o un dedo.
Realidad aumentada y visores inteligentes
Los hijos de Marty usan dispositivos que se parecen mucho a los visores de realidad virtual y aumentada actuales.
Drones y automatización
Un dron capta el arresto de Griff en una escena. Hoy son herramientas cotidianas para filmar, vigilar e incluso repartir paquetes.
Hoverboards
Aunque hay prototipos, las patinetas voladoras de la película aún están lejos de ser accesibles o funcionales en la vida diaria.
Autos voladores
Los hemos visto en ferias tecnológicas, pero aún no despegan del todo…
Ropa inteligente
Nike lanzó una edición limitada de los tenis autoajustables, pero no son algo que veamos comúnmente en plazas comerciales.
Pizza deshidratada e instantánea
La escena donde una mini pizza se convierte en una cena familiar sigue siendo pura ciencia ficción.
Más allá de los aciertos y errores, Volver al Futuro II nos dejó una imagen poderosa de lo que podría ser el mañana. Hoy, a una década de aquella “llegada al futuro”, la película sigue inspirando a generaciones enteras.
RPO