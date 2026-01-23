Entretenimiento

Ocesa alerta a fans de BTS por sitios fraudulentos de boletos y membresías

Ocesa detectó sitios fraudulentos que simulan vender boletos y membresías ARMY
Las páginas falsas no tienen relación con BTS, BIGHIT MUSIC ni Weverse
Las páginas falsas no tienen relación con BTS, BIGHIT MUSIC ni WeverseESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ocesa alertó a fanáticos de BTS sobre la aparición de sitios fraudulentos que ofrecen membresías ARMY y boletos para los tres conciertos del grupo de K-pop en la Ciudad de México.

“Les pedimos tener cuidado con sitios web fraudulentos que se hacen pasar por canales oficiales para vender membresías ARMY y boletos para el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Ciudad de México”
advirtió la empresa organizadora a través de sus redes sociales

Ocesa subrayó que estos sitios no autorizados no están afiliados a los servicios oficiales de Weverse ni a los portales oficiales del tour, y que no mantienen ningún tipo de asociación, alianza o relación comercial con BIGHIT MUSIC, OCESA ni con BTS.

Asimismo, exhortó al público a extremar precauciones, ya que no podrá brindar protección ni asistencia ante cualquier daño derivado del registro de membresías, la compra de boletos o la divulgación de información personal a través de páginas ilegales o no oficiales.

La empresa recordó que el registro para la ARMY MEMBERSHIP (BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP) estuvo disponible exclusivamente en la aplicación y el sitio web de Weverse y cerró el domingo 18 de enero a las 5:00 p. m. (CST).

Además, precisó que toda la información relacionada con el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ se comunica únicamente a través de los sitios oficiales del grupo y del tour, y que la compra de boletos solo puede realizarse mediante las plataformas de venta autorizadas.

Para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, Ticketmaster es la única plataforma oficial de venta de boletos, reiteró Ocesa, al tiempo que pidió a los fans no utilizar sitios sospechosos y verificar siempre que se trate de canales oficiales para evitar fraudes.

Te puede interesar:
ARMYs, fans de BTS, reportan problemas para acceder a fila virtual de boletos en México
Las páginas falsas no tienen relación con BTS, BIGHIT MUSIC ni Weverse

RPO

Alerta
BTS
fraude digital
sitios fraudulentos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com