Ocesa alerta a fans de BTS por sitios fraudulentos de boletos y membresías

Ocesa subrayó que estos sitios no autorizados no están afiliados a los servicios oficiales de Weverse ni a los portales oficiales del tour, y que no mantienen ningún tipo de asociación, alianza o relación comercial con BIGHIT MUSIC, OCESA ni con BTS.

Asimismo, exhortó al público a extremar precauciones, ya que no podrá brindar protección ni asistencia ante cualquier daño derivado del registro de membresías, la compra de boletos o la divulgación de información personal a través de páginas ilegales o no oficiales.

La empresa recordó que el registro para la ARMY MEMBERSHIP (BTS GLOBAL OFFICIAL FANCLUB ARMY MEMBERSHIP) estuvo disponible exclusivamente en la aplicación y el sitio web de Weverse y cerró el domingo 18 de enero a las 5:00 p. m. (CST).

Además, precisó que toda la información relacionada con el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ se comunica únicamente a través de los sitios oficiales del grupo y del tour, y que la compra de boletos solo puede realizarse mediante las plataformas de venta autorizadas.

Para los conciertos de BTS en la Ciudad de México, Ticketmaster es la única plataforma oficial de venta de boletos, reiteró Ocesa, al tiempo que pidió a los fans no utilizar sitios sospechosos y verificar siempre que se trate de canales oficiales para evitar fraudes.