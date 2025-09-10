¡Oasis vuelve! Liam y Noel Gallagher listos para conquistar México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El sueño de miles de fanáticos está por cumplirse: este viernes 12 y sábado 13 de septiembre, los hermanos Liam y Noel Gallagher volverán a compartir escenario cuando Oasis se presente en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, donde se espera la asistencia de más de 100 mil personas.

La mañana del 10 de septiembre, a solo dos días de los conciertos, la banda británica aterrizó en suelo mexicano, hecho que rápidamente generó revuelo en redes sociales, donde circularon videos de su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Aunque algunos integrantes fueron recibidos por un grupo de fans que los aclamaban con gritos de “¡Bienvenidos a México!”, lo cierto es que ni Liam ni Noel fueron vistos en público, por lo que se espera que aparezcan en las próximas horas.

Como parte de su agenda, se prevé que este 11 de septiembre la agrupación realice el soundcheck tradicional, con el que afinarán los últimos detalles de sus esperadas presentaciones.

El regreso de Oasis a los escenarios mexicanos marca un acontecimiento histórico para el rock británico y para los fans que han esperado años por volver a ver juntos a los Gallagher, íconos de la música internacional.

