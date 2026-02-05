Nuevo light stick de BTS llegará con app y más funciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana BTS anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de light stick oficial como parte del arranque de su próxima gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG.
La agencia HYBE Corporation dio a conocer que esta será la cuarta versión oficial del light stick, el cual incorpora nuevas funciones de iluminación y efectos visuales para hacer más inmersiva la experiencia durante los conciertos.
Nueva gama de colores y patrones de parpadeo
Reacciones especiales al agitarlo o presionar el botón
Sistema de control inalámbrico mejorado
Mayor comodidad gracias a un soporte integrado
Aunque mantiene la icónica forma de bomba con el logo del grupo en su interior, algunos fans han señalado que no se realizaron mejoras significativas en la duración de la batería.
HYBE también anunció una nueva aplicación oficial, que permitirá a los asistentes:
Consultar el mapa del recinto
Ubicar la cabina de emparejamiento del light stick
Llevar un historial de conciertos y emparejamientos previos
La información oficial de venta se dará a conocer este jueves 5 de febrero a las 20:00 horas a través de Weverse Shop.
RPO