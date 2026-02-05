Nuevo light stick de BTS llegará con app y más funciones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana BTS anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de light stick oficial como parte del arranque de su próxima gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG.

La agencia HYBE Corporation dio a conocer que esta será la cuarta versión oficial del light stick, el cual incorpora nuevas funciones de iluminación y efectos visuales para hacer más inmersiva la experiencia durante los conciertos.