Entretenimiento

Nuevo light stick de BTS llegará con app y más funciones

El nuevo light stick tendrá app, más colores y control inalámbrico
ARMY ya puede apartar el light stick desde 600 pesos
ARMY ya puede apartar el light stick desde 600 pesos
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La banda surcoreana BTS anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de light stick oficial como parte del arranque de su próxima gira mundial BTS WORLD TOUR ARIRANG.

La agencia HYBE Corporation dio a conocer que esta será la cuarta versión oficial del light stick, el cual incorpora nuevas funciones de iluminación y efectos visuales para hacer más inmersiva la experiencia durante los conciertos.

Entre sus principales novedades destacan:

  • Nueva gama de colores y patrones de parpadeo

  • Reacciones especiales al agitarlo o presionar el botón

  • Sistema de control inalámbrico mejorado

  • Mayor comodidad gracias a un soporte integrado

Aunque mantiene la icónica forma de bomba con el logo del grupo en su interior, algunos fans han señalado que no se realizaron mejoras significativas en la duración de la batería.

HYBE también anunció una nueva aplicación oficial, que permitirá a los asistentes:

  • Consultar el mapa del recinto

  • Ubicar la cabina de emparejamiento del light stick

  • Llevar un historial de conciertos y emparejamientos previos

La información oficial de venta se dará a conocer este jueves 5 de febrero a las 20:00 horas a través de Weverse Shop.

De acuerdo con estimaciones basadas en lanzamientos anteriores, el precio del nuevo light stick rondaría entre 55 y 65 dólares, es decir, entre mil 100 y mil 300 pesos mexicanos, sin contar envío ni impuestos de importación.
Te puede interesar:
Netflix estrena en marzo “Un novio por suscripción”, con Jisoo de BLACKPINK
ARMY ya puede apartar el light stick desde 600 pesos

RPO

BTS
light stick

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com