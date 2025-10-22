Novia de Flores El Patrón lo acusa de violencia; dice que la fama lo cambió

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Flores El Patrón” se encuentra en el centro de una controversia luego de la viralización de un video en el que una mujer denuncia ser víctima de violencia doméstica y vicaria, señalando directamente al creador de la marca como responsable de las agresiones.

La mujer expresó su temor por su seguridad y la de su hijo, indicando que el conflicto comenzó con el crecimiento y popularidad del negocio.

“Tengo miedo de lo que me pueda pasar”, relató entre lágrimas, señalando que su relación con Tupac, el creador de la marca, cambió radicalmente.

Además, la denunciante afirmó ser la voz detrás de la frase popularizada por la marca “Le manda unas flores El Patrón” y mencionó haber participado activamente en la creación y gestión del negocio, especialmente en las áreas de entregas y atención al cliente.

“Ya no quiero vivir en un entorno de violencia”, añadió en el video, el cual fue eliminado solo unas horas después de su publicación, sin ningún tipo de aclaración oficial por parte de la marca.

Hasta el momento, Flores El Patrón no ha emitido un comunicado oficial ni ha respondido a los numerosos comentarios y mensajes que exigen explicaciones sobre las acusaciones.

Así lo dijo, de acuerdo a video que circula en redes sociales: